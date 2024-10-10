Кот Ларри покинул Даунинг-стрит при появлении Зеленского

Кот Ларри, который исполняет обязанности главного мышелова в резиденции премьер-министров на Даунинг-стрит, отказался оставаться в одном помещении с Владимиром Зеленским. Это событие было запечатлено на видео, опубликованном газетой The Daily Mail.

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«Владимир Зеленский провел переговоры с Киром Стармером на Даунинг-стрит, мобилизуя поддержку для борьбы с Россией», – передает издание.

На записи видно, как Ларри, заметив входящего Зеленского, покидает здание правительственной резиденции, где находился вместе с действующим премьер-министром Великобритании Кером Стармером.

Кот Ларри попал в резиденцию из приюта для животных в 2011 году. Традиция содержать животных в британских государственных резиденциях насчитывает уже более пятисот лет.

Ранее кот Ларри оставил Риши Сунаку «ароматный» подарок в его ботинке, что вновь привлекло внимание общественности к его шалостям.