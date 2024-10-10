Вучич объяснился после информации о его подписи под антироссийской декларацией

Глава Сербии Александр Вучич не поставил подпись под итоговой декларацией саммита государств Юго-Восточной Европы по украинскому конфликту. Также, согласно его инициативе, в документ были внесены изменения, а сам он был представлен без упоминания обязательного введения санкций против России.

«Должен вас разочаровать: этот пункт изменен. И теперь там не говорится о том, что страны обязаны [ввести санкции против РФ]. Речь идет о призыве согласовать свои меры с мерами ЕС. Нам удалось это изменить. Мы изменили четыре пункта, которые, по моему мнению, важны», — заявил Вучич, его слова передает ТАСС.

Он добавил, что Сербия, уважая свою политику, продолжает быть независимо и суверенной страной.

В России отреагировали на подписание Вучичем декларации с осуждением действий Москвы

В ходе саммита Александр Вучич выразил мнение о важности уважения территориальной целостности Украины и необходимости следования Уставу ООН. Он также заметил, что некоторые страны применяют Устав ООН избирательно и лишь в своих интересах. Кроме того, президент Сербии указал на стремление избегать явного упоминания фраз «военной помощи» и «оккупации Крыма» в документе, акцентируя внимание на терминологии, связанной с территориальной целостностью Украины.

Саммит государств Юго-Восточной Европы по ситуации на Украине состоялся 9 октября в Дубровнике в Хорватии. В мероприятии также принял участие украинский президент Владимир Зеленский. При этом ранее издание N1 сообщало, что Александр Вучич все же подписал декларацию, осуждающую действия РФ на Украине и не признающую новые российские регионы.