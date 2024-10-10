Посольство РФ обратилось к находящимся в Иране россиянам

Посольство РФ в Тегеране призвало находящихся в Иране россиян соблюдать меры безопасности. Заявление опубликовано в Telegram-канале диппредставительства. Российская газета

В распространённом дипмиссией сообщении указывается, что необходимость в этом продиктована перспективой ответного удара Израиля по объектам в Иране. RT на русском

1 октября Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю в ответ на убийства ключевых лиц в руководстве радикального палестинского движения ХАМАС, ливанской шиитской организации "Хезболлах" и иранского Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС). В Тегеране заявили, что 90% ракет успешно поразили назначенные цели, Израиль утверждает, что Иран запустил около 180 ракет и большая их часть перехвачена. Израильский Генштаб обещал выбрать время и удивить ответом на атаку, а верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи предупредил, что в таком случае удары по Израилю будут еще более масштабными. ТАСС