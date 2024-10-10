Боррель заявил, что израильскому обстрелу миротворцев ООН нет оправдания

Обстрелу израильской армией позиций миротворцев ООН в Ливане нет оправдания, пересечена еще одна "красная линия", заявил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель.

"Еще одна красная линия опасно пересечена в Ливане, произошел обстрел израильскими силами миротворцев ООН, позиции которых были известны. Мы осуждаем этот неприемлемый акт, которому не может быть оправдания", - написал Боррель в X (ранее Twitter).

Он выразил полную поддержку миссии и персоналу ООН в Ливане.

Ранее стало известно, что базы Временных сил ООН в Ливане, размещенные на юге страны на границе с Израилем, подвиглись обстрелу израильских военных. Два миротворца из индонезийского контингента получили ранения. Обстрелу подверглись две итальянские базы и одна база под контролем индонезийцев.

Итальянские военнослужащие не пострадали, подтвердили в оборонном ведомстве. Инцидент произошел накануне вечером. Позициям не был нанесен особый урон, поскольку обстрел в основном велся по объектам вокруг, в частности, по камерам внешнего наблюдения.

Ранее глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни утверждал, что получил заверения израильской стороны, что миротворческому контингенту, в составе которого находятся около 1000 итальянцев, будет гарантирована безопасность.