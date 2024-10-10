Стало известно о гневе США из-за подарка Путина Китаю

Президент России Владимир Путин передал через главу российского МИД Сергея Лаврова слова в поддержку единства Китая, которые приурочили к 75-летию дружбы РФ и КНР, что вызвало недовольство в Соединенных Штатах. Об этом пишет NetEase. Lenta.ru

В статье сказано, что слова Путина можно расценивать как жест доброй воли. Особенное внимание Лавров уделил вопросу Тайваня. Глава МИД РФ отметил, что Москва полностью поддерживает усилия КНР сохранить единство страны, что идет вразрез с позицией Вашингтона. Как отметил Лавров, Россия считает, что действия американцев в районе Тайваньского пролива направлены на создание напряженность на Дальнем Востоке. Газета.Ru

Такие заявления вызвали бурную реакция возмущения у Белого дома, где негативно относятся к сближению России и Китая. В Пекине в ответ на поздравление Путина назвали поддержку Москвы очень драгоценным подарком, который укрепляет союз между странами, говорится в материале. Вечерняя Москва