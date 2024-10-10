После поражения Киева в конфликте с Россией Владимир Зеленский сбежит из Киева, но не по своей воле, а по приказу западных союзников Украины. Об этом заявил экс-советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Daniel Davis/Deep Dive. Российская газета

«Зеленский — надежный помощник для Запада, он будет играть свою роль, пока по приказу ЦРУ или МИ-6 не сядет в самолет до Лондона», — сказал Макгрегор. По его словам, западные спецслужбы, помимо Зеленского, заберут еще несколько человек из Украины. Полковник также уверен, что после этого он будет жить в роскоши, а от страны, которой он управлял, останутся только руины. News.ru

Ранее Зеленский заявил, что видит «реальный шанс» завершить конфликт с Россией в ближайшей перспективе. RT на русском