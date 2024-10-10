После поражения Киева в конфликте с Россией Владимир Зеленский сбежит из Киева, но не по своей воле, а по приказу западных союзников Украины.

Об этом заявил экс-советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Daniel Davis/Deep Dive.

"Зеленский будет играть свою роль до тех пор, пока по приказу ЦРУ или МИ-6 не сядет в самолет, летящий до Лондона, - считает полковник. - Оттуда его отвезут еще куда-нибудь вместе с некоторыми из его криминальных соотечественников".

Глава киевского режима закончит свои дни в роскоши, в то время как Украина превратится в руины, уверен экс-советник Пентагона.

"Это просто трагедия!", - воскликнул Макгрегор.

Срок президентских полномочий Зеленского истек еще 20 мая, и хотя нового президента Украине нужно было избирать 31 марта, голосование власти отменили, сославшись на военное положение. По словам Владимира Путина, теперь легитимность Зеленского нельзя восстановить никакими ухищрениями.