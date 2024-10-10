СМИ: десятки россиян не пустили в Молдавию

В Молдавию не пускают граждан из России, Белоруссии, Таджикистана и Италии. Более 20 человек получили отказ во въезде в страну. Об этом сообщил telegram-канал Baza.

«Более 20 граждан России не пустили в Молдавию», — сообщила Baza.

Многие из тех, кому отказали во въезде в страну уже покинули Молдавию обратными рейсами. Другие продолжают находиться в аэропорту. Отмечается, что помимо выдачи запретов на въезд в Молдавии заблокировали также telegram-каналы членов оппозиционного блока.

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В Молдавии 20 октября будут проводиться выборы главы государства. Документы, необходимые для регистрации, подали 12 претендентов. По словам лидера оппозиции Илан Шор, в случае победы действующего президента страны Майи Санду в Молдавии могут исключить русский язык из официального оборота.