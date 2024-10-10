На Западе назвали условие эскалации со стороны НАТО в конфликте на Украине

НАТО может пойти на большую эскалацию украинского конфликта в случае, если российская армия будет наносить тяжелые поражения Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом в соцсети Х сообщил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен. Lenta.ru

По его мнению, «самый большой риск и страх» заключается в том, что Североатлантический альянс воспримет «надвигающееся поражение Украины» как экзистенциальную угрозу. Малинен считает, что ВСУ стали «войском НАТО», поскольку обучаются по стандартам альянса и получают западное оружие. «Поражение НАТО на Украине может поставить организацию на путь распада. Альянс, чтобы этого не допустить, может прибегнуть к большой эскалации», — написал профессор. Газета.Ru

Ранее Малинен заявил, что самая большая угроза для Европы исходит от самого НАТО. Российская газета