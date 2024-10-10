В американском городе Брейдентон (штат Флорида) телеведущего едва не унесло сильным ветром во время урагана «Милтон». Видео опубликовал Telegram-канал «Пул N3».

Вечером в среду, 9 октября, сформировавшийся в Карибском море ураган «Милтон» добрался до Флориды, обрушив на штат ветры скоростью до 195 км/ч и мощные ливни. Всего за несколько часов уровень выпавших осадков превысил многомесячную норму, без электричества остались более 3 млн человек.

«Зловещий Милтон! Нереально грозный прямо сейчас! Проносится по Брейдентону. Потрясающая энергетика. Больно здесь даже стоять», — признал ведущий телеканала о погоде.

Журналист констатировал, что «худшая погода за весь этот сезон ураганов».