В России объяснили отказ Трампа от новых дебатов с Харрис

Политолог-американист Борис Межуев в разговоре с Рамблером прокомментировал отказ кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа от проведения новых дебатов с представителем демократов Камалой Харрис.

Ранее Трамп ответил отказом на предложение телеканала Fox News провести дебаты кандидатов на пост главы государства 24 или 27 октября. По его словам, в данном мероприятии нет смысла, поскольку Харрис недавно заявила, что не будет делать ничего иначе, чем действующий президент США Джо Байден.

Официальная мотивировка отказа Трампа связана с тем, что Харрис будет продолжать политику Байдена, поэтому смысла дискутировать с ней нет. Но, полагаю, главная причина отказа заключается в другом. Думаю, это связано с тем, что в предвыборной кампании Трампа наблюдается хорошая динамика – он сумел переломить определенный момент, связанный с ростом поддержки Харрис, и теперь он вроде бы набирает популярность в ряде штатов, в частности в Пенсильвании. А это важно для Трампа, поскольку Пенсильвания самый краеугольный из числа колеблющихся штатов – там 19 выборщиков. Согласно результатам некоторых опросов, Харрис в них лидирует, тем не менее колеблющиеся штаты, судя по всему, колеблются в пользу Трампа. И он боится сломать данный тренд. Борис Межуев Политолог, кандидат философских наук

Прошедшие в сентябре дебаты с Харрис не были выигрышными для Трампа, подчеркнул специалист.

«Он не был подготовлен к неожиданному дружелюбию Харрис, которое она проявила в начале мероприятия, не смог на нее разозлиться. Так что если говорить о личностных факторах, прошедшие дебаты он не выиграл. Кроме того, он заявлял на них, что иммигранты «едят кошек и собак» — это явно неподготовленные вещи… Может быть, теперь с его стороны готовится какая-то «бомба», например, какие-то разоблачения оппонентов», - отметил эксперт.

Вместе с тем Межуев отметил, что последние события, связанные с США, «работают на Трампа».

«Здесь речь идет и об урагане «Милтон», и об отказе Байдена посетить немецкий Рамштайн, и в особенности о событиях на Ближнем Востоке. Все это в совокупности работает на Трампа, на его месседж о том, что команда Байдена не способна ни с чем справиться, а команда Харрис – это просто продолжение команды Байдена», - сказал он.

Представители штаба Харрис надеялись, что очередные дебаты с Трампом поднимут ее рейтинги, добавил эксперт.

«Но Трамп, который имеет определенный дефицит личного обаяния, решил сломать игру Харрис», - заявил американист.

Отказ Трампа от дебатов будет интерпретирован его оппонентами, как некая слабость политика, добавил он.

«Но, по-видимому, он посчитал, что для колеблющихся избирателей фактор отказа от дебатов не сыграет существенной роли. Урон, который он может получить в ходе новых дебатов, может быть гораздо хуже, чем отказ от них. При этом все-таки есть ощущение, что время сейчас работает именно на Трампа. В особенности после недавних глупых интервью Харрис, в которых она допустила явные политические промахи, например, назвала «убийцей» [председателя КНР] Си Цзиньпина», - заключил собеседник.

Ранее сообщалось, что котировки акций компании Трампа - Trump Media - выросли почти на 15% на электронной бирже Nasdaq после того, как владелец X (ранее Twitter) Илон Маск выступил на митинге в поддержку политика в штате Пенсильвания.