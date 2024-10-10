ООН: глава Нацбезопасности Израиля лично приказал пытать заключённых-палестинцев

В докладе независимой международной следственной комиссии ООН по оккупированной палестинской территории заявляется, что министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир лично отдал приказ о пытках палестинских заключенных. RT на русском

В документе также сказано, что Израиль и палестинские группировки с 7 октября прошлого года несут ответственность за пытки и сексуальное насилие в отношении задержанных и заложников. Говорит Москва

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что израильские власти, саботируя профильные резолюции ООН по урегулированию палестинского вопроса, фактически подрывают те решения, которые в свое время позволили еврейскому государству стать членом всемирной организации. ТАСС