Экс-премьер Молдавии назвал позором визит главы Еврокомиссии в страну

Бывший молдавский премьер (2001 - 2008) Василий Тарлев назвал позором визит в Кишинев главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая, по его словам, приехала, чтобы поддержать на выборах президента Майю Санду.

"Когда за 10 дней до выборов приезжает глава Еврокомиссии с обещаниями отщипнуть хоть какой-то кусочек от общеевропейского продпайка для нищих, это позор! Когда высокопоставленная Европа полагает, что подачками перед выборами можно перетянуть голоса молдаван на сторону обанкротившегося режима, это позор! Когда обанкротившемуся режиму нечего показать из результатов своей работы, кроме очередных иностранных кредитов и пустых обещаний "молочных рек в кисельных берегах", это позор!", - написал в Telegram-канале Тарлев, правительству которого удалось практически без внешней помощи остановить деградацию экономики и обеспечить устойчивый рост и добиться пятикратного увеличения ВВП.

Он подчеркнул, что к Молдавии нельзя относиться как к "колонии, населенной невежественными рабами".

"Нам сегодня опять открыто сказали, кого мы должны выбрать 20 октября, чтобы продолжать получать подачки. И вот поэтому мне стыдно! Мы гордый, самодостаточный и трудолюбивый народ, который вполне способен построить свое счастье самостоятельно. У нас богатая и плодородная земля! Мы страна с историей побед и достижений! И я знаю, что нужно делать, чтобы больше не было стыдно. Нужно прийти и правильно проголосовать 20 октября", - подчеркнул Тарлев, который баллотируется на пост главы государства.

В ходе совместного брифинга с Санду фон дер Ляйен призвала молдаван голосовать за вступление в ЕС на референдуме 20 октября, который пройдет одновременно с президентскими выборами. Его инициировала президент Молдавии, однако оппозиция обвинила ее в намерении использовать плебисцит, чтобы остановить падение популярности на фоне тяжелейшего экономического кризиса и акций протеста, участники которых требовали отставки президента, правительства и досрочных выборов в парламент.

Санду обвинила оппозицию в подготовке государственного переворота, были арестованы десятки активистов разных партий, приостановлено вещание 14 телеканалов, заблокированы десятки информационных порталов, предоставлявших эфир оппозиции. Несколько оппозиционных политических организаций не были допущены к участию в избирательном процессе. По инициативе президента был создан центр борьбы с дезинформацией "Патриот", работа которого, по словам Санду, направлена на борьбу с Россией, обвиняемой властями республики в информационных атаках, и с "изменниками родины", блокирующими курс на евроинтеграцию. В Молдавии появился аналог украинского центра "Миротворец", в который были внесены лидеры оппозиции, общественные деятели и журналисты, критикующие власть.