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Вучич подписал осуждающую Россию декларацию по Украине

Президент Сербии Александр Вучич подписал декларацию, в которой осуждаются действия России на Украине. Об этом пишет издание N1.

По информации издания, сербский лидер принял участие в саммите «Украина—Юго-Восточная Европа», который проходил в хорватском городе Дубровник. Помимо Сербии на саммите присутствовал президент Украины Владимир Зеленский и главы других государств Балканского региона.

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Кадыров объявил кровную месть двум депутатам ГД и миллиардеру Керимову

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в четверг, 10 октября, провел заседание представителями силового блока, на котором обсуждал перестрелку у офиса Wildberries. На нем он обвинил депутатов Госдумы Бекхана Барахоева и Ризвана Курбанова, а также сенатора Сулеймана Керимова в подготовке его убийства.

— У них свои бизнесы, и они не просто забрали у этой женщины (основательницы Wildberries Татьяны Ким — прим. «ВМ») бизнес, а даже меня заказали, чтобы убить, — подчеркнул Кадыров.

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Путин расширил полномочия Минобороны

Президент России Владимир Путин наделил Минобороны РФ дополнительными полномочиями в сфере промышленной безопасности на объектах, содержащих ядерное оружие и ядерные энергетические установки военного назначения. Об этом пишет ТАСС.

Указ президента РФ был опубликован в четверг, 10 октября, на официальном портале правовой информации.

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Як-130 упал в Волгоградской области

Самолет Як-130 потерпел крушение во время учебно-тренировочного полета. Об этом со ссылкой на военную прокуратуру Южного военного округа пишет ТАСС.

Источник издания в ведомстве сообщил, что по факту произошедшего проводится проверка. При этом в прокуратуре отметили, что не обладают информацией о судьбе пилотов.

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В МИД РФ выступили с предупреждением Западу

Потакание Соединенными Штатами разрушительным фантазиям Украины чревато скатыванием Запада к полномасштабному конфликту с Россией. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, слова которого передает ТАСС.

«Политика Вашингтона с точки зрения потакания самым разрушительным, далеко идущим замыслам и фантазиям Киева, она по большому счету лежит в основе того острейшего кризиса, чреватого высокими рисками и опасностью скатывания к всеохватывающему конфликту России с историческим Западом», — заявил дипломат.

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Путин расширил безвизовый режим для граждан Грузии

Президент России Владимир Путин расширил условия безвизового режима на всех граждан Грузии. В новой редакции указа, опубликованной на портале правовых актов, больше не содержится исключений, для которых виза прежде была нужна.

Теперь граждане Грузии смогут находиться в России более 90 дней для работы и учебы.

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Стало известно о попадании ВСУ в ловушку в Курской области

Значительное количество элитных украинских подразделений оказались в ловушке в Курской области. Об том пишет издание Corriere della Sera.

Издание сообщает, что выбор вторжения в Курскую область, принятый президентом Украины Владимиром Зеленским, имеет парадоксальные аспекты. Среди целей были желание продемонстрировать динамизм на фронте внешним сторонникам Украины, поднять собственный моральный дух украинских войск и побудить западных партнеров к выделению Киеву большего количества оружия.

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Shaman уличили в невыполненном обещании перед россиянами

Недавний концерт певца Shaman на Дне города в Оренбурге вызвал резонанс: местные жители поставили под вопрос рациональность подобных трат в регионе, пострадавшем от мощнейшего паводка. СМИ писали, что власти региона и певец договорились о пожертвовании, но деньги в бюджет города пока не поступили, сообщает Orenday со ссылкой на администрацию Оренбурга.

Концерт Shaman прошел в Оренбурге 30 августа. Сообщалось, что гонорар за выступление составит около 16 миллионов рублей. Депутат Госдумы Нина Останина предлагала певцу провести в городе благотворительный концерт, а предназначенный ему гонорар передать пострадавшим от паводка.

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Суд закрыл процесс по иску Долиной о продаже квартиры

Хамовнический суд Москвы закрыл процесс по иску народной артистки России Ларисы Долиной о признании сделки по продаже ее квартиры недействительной. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что встречный иск от покупательницы квартиры Полины Лурье к Долиной объединили с иском певицы. Его также рассмотрят сегодня. Журналистов не пустили в зал, процесс начался в закрытом режиме.

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Болгар оригинально поздравила Дурова с днем рождения

© Соцсети

Ирина Болгар, которая называет себя матерью троих детей основателя Telegram Павла Дурова, утверждает, что в отношениях с предпринимателем пережила насилие и предательство. Об этом пишет Telegram-канал Звездач.

Болгар ранее заявила, что они длительное время находились в отношениях с Павлом Дуровым, заведя троих детей. В Швейцарии она подала к Дурову иск из-за того, что он якобы применил физическое насилие к одному из их детей, а также не выплачивал алименты в размере 150 тысяч евро в месяц. Трибунал по защите детей и взрослых в Швейцарии принял решение о лишении основателя Telegram родительских прав.

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