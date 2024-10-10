В Раде потребовали отставки главы Минобороны Украины

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в четверг, 10 октября, заявил, что на Украине огромные проблемы с мобилизацией, и потребовал отставки главы минобороны Рустема Умерова.

— У нас есть огромная проблема с мобилизацией. Но еще не поздно внести изменения и исправить ситуацию. Сейчас мы имеем колоссальную систему принуждения в виде ТЦК и МСЭК, которая превратилась в обычную коррупционную пирамиду… Кто может откупиться — откупается. А кто не может — принудительно мобилизуют. И что мы имеем на выходе — тысячи немотивированных и запуганных мобилизованных. Это огромная проблема, — рассказал Гончаренко*.

По мнению депутата, украинские власти должны создать необходимые условия и обеспечить социальную поддержку призывникам, чтобы избежать принудительной мобилизации и коррупции, передает РИА Новости.

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Недавно Гончаренко* также заявил, что генерального прокурора Украины Андрея Костина хотят уволить и назначить послом в Нидерландах. Политик также напомнил, что предшественница Костина Ирина Венедиктова сейчас занимает пост посла Украины в Швейцарии.

Верховная рада Украины запретила мобилизацию в Вооруженные силы Украины военнообязанных до 25 лет. Гончаренко* рассказал о принятии в окончательном чтении законопроекта о запрете мобилизации лиц в возрасте от 18 до 25 лет для прохождения срочной военной службы в вооруженных силах.

*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.