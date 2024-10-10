Королевская семья пришла в ярость из-за «слива» причины смерти Елизаветы II

Члены британской королевской семьи были в ярости из-за утечки конфиденциальной информации о состоянии здоровья Елизаветы II. Об этом сообщает In Touch Weekly.

Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опубликовал свои мемуары. В них политик рассказал, что за год до смерти у королевы диагностировали рак костей. Бывший глава британского правительства указал, что все лето Елизавета II знала, что скоро умрет, однако «была решимости продержаться и выполнить свой последний долг».

Издание со ссылкой на источник пишет, что королевская семья была возмущена откровениями Джонсона, назвав информацию о состоянии здоровья королевы «откровенной и деликатной».

«Это очень расстроило всех. Они, возможно, не стали ругать его публично, но за закрытыми дверями они кипели от злости», — добавил собеседник.

Напомним, что Елизавета II правила Великобританией, Северной Ирландией и королевствами Содружества дольше всех своих предшественников — более 70 лет. Она скончалась 8 сентября 2022 года в своей резиденции, замке Балморал в Шотландии, в возрасте 96 лет. Престол занял ее сын Карл III — монарха короновали 6 мая 2023 года.