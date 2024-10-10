Западные страны устали от постоянных просьб и требований Киева, и Владимир Зеленский понимает, что его возможности стремительно сокращаются. Об этом написал в соцсети X ирландский журналист Чей Боуз.

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По его мнению, жители Европы устали от украинского кризиса и от того, что он затягивается элитами.

«Зеленский понимает, что его возможности стремительно сокращаются. Обычные европейцы устали от конфликта и от того, что элиты ЕС ее затягивают. Американцы смотрят на Восток, и он знает, что его диктатура заканчивается выборами на Украине», - уверен Боуз.

Ранее итальянская газета Corriere della Sera сообщила, что Зеленский согласен на прекращение огня по нынешней линии соприкосновения, но без официального признания новой границы. По данным издания, в обмен Украина хочет получить гарантии безопасности со стороны США, а также гарантии быстрого вступления в Евросоюз.

Сам Владимир Зеленский 9 октября заявил, что ситуация на поле боя «создает возможность» предпринять шаги по прекращению конфликта на Украине не позднее 2025 года. А его советник Дмитрий Литвин опроверг информацию о готовности Украины к перемирию в обмен на определенные гарантии.