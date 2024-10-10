Генсек НАТО дал совет Украине по ударам вглубь России

Новый генсек НАТО Марк Рютте считает, что разрешение на использование западных дальнобойных ракет для ударов по объектам на территории России не сильно поможет Украине. Он призвал Киев не фокусироваться на данном вопросе.

«Не стоит фокусироваться только на одном виде вооружения. Какое-либо одно конкретное оружие не изменит ситуацию», — заявил Рютте.

Так генсек Североатлантического альянса прокомментировал настойчивые просьбы украинского лидера Владимира Зеленского в ходе визита в Британию.

Рютте также отметил, что в год на военную помощь Украине одна только Британия тратит три миллиарда фунтов стерлингов, США также согласовали новый пакет помощи Киеву в восемь миллиардов долларов. По мимо этого, генсек НАТО уточнил, что удары вглубь России наверное возможны, только вот разрешение по ним принимают государства, поставляющие соответствующее орудие Киеву.

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Ранее Рютте высказывал поддержку ударам западным оружием по России. Позже он уточнил, что альянс не принимает коллективного решения за снятие ограничений на удары по объектам на территориях России.