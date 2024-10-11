Грузия ответила на резкое недовольство Украиной баннерами в Тбилиси

Грузия в ответ на резкое недовольство Украиной баннерами в Тбилиси с изображениями разрушений в этой стране заявила, что Киев с опорой на грузинские оппозицию и НПО подталкивал Тбилиси к такому губительному сценарию, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Украинские власти выражают недовольство тем, что мы якобы вовлекаем их страну этими баннерами в политические дебаты перед выборами в парламент 26 октября. Но почему они сами вовлекали Грузию в свое время?!», – заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.

«Они говорили нам, чтобы мы присылали грузин воевать за них», – напомнил он.

По словам Шалвы Папуашвили, «в феврале-марте 2022 года премьер-министр Украины публично призывал граждан Грузии выходить к парламенту страны требовать отправки на Украину добровольцев».

«Теперь так истерично реагируют на эти баннеры (власти Украины, грузинские оппозиция и НПО) потому, что посмотрели в зеркало, что могло произойти с Грузией при таком сценарии. Нас подталкивали, буквально тащили Грузию в войну», – сказал он.

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Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что необходимость представить правдивую ситуацию о катастрофической ситуации на Украине легла в основу решения правящей «Грузинской мечты» перед выборами в парламент 26 октября разместить на баннерах фотографии разрушений в этой стране параллельно с изображениями мирной жизни в Грузии.