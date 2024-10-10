Генсек НАТО отреагировал на отказ Трампа поддерживать Киев

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Марк Рютте заявил, что не видит причин опасаться победы на выборах в Соединенных Штатах Дональда Трампа, и предположил, что тот согласится продолжать поддерживать Украину. Газета.Ru

«Серьезно, перестаньте волноваться из-за возможного президентства Трампа (...) Никто не знает, кто победит на предстоящих выборы в США. Я буду работать с кандидатом от демократов Камалой Харрис, если ее выберут, и также я буду работать с Трампом, если американцы выберут его», — отметил генсек. Lenta.ru

Ранее Трамп обвинил Владимира Зеленского в том, что он отказался заключить сделку по завершению боевых действий. Ura.Ru