Макрон раскрыл главную причину ареста Дурова в Париже

Главной причиной ареста создателя Telegram Павла Дурова в Париже стал его отказ сотрудничать, а не какие-либо политические или иные мотивы. Об этом в четверг, 10 октября, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

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По мнению политика, многие платформы, в том числе и Telegram, становятся посредниками нарушений законов и подрыва демократических ценностей, прикрываясь благими намерениями в виде стремления отстаивать свободу слова. Французский лидер считает, что все «цифровые игроки» должны взаимодействовать с правоохранителями в борьбе против любой незаконной деятельности в Сети.

— Наша судебная система уполномочена действовать в случаях нарушения. Именно так и произошло, когда основатель Telegram был задержан за отказ сотрудничать, — передает слова Макрона журнал Variety.

Дуров сообщил, что механизм раскрытия IP-адресов и телефонных номеров преступников в мессенджере функционирует уже давно.

Компания Telegram после задержания основателя мессенджера Павла Дурова начала отвечать на запросы следователей во Франции и предоставлять информацию, которая помогает «идентифицировать преступников».