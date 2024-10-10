Зеленский показал «план победы» премьеру Великобритании

Владимир Зеленский заявил, что представил британскому премьер-министру Киру Стармеру детали своего «плана победы». Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

По словам Зеленского, он договорился со Стармером обсудить его предложения вместе с союзниками. Он утверждает, что план призван создать условия для «завершения конфликта справедливым способом».

В следующей публикации украинский политик рассказал, что также встретился с генсеком НАТО Марком Рютте. Ключевой темой переговоров стала «евроатлантическая интеграция и военное усиление Украины».

Зеленский назвал первый пункт своего «плана победы»

Ранее заседание контактной группы по помощи Украине в формате «Рамштайн», которое было запланировано на 12 октября, отменили. Решение приняли из-за президента США Джо Байдена, который отказался от поездки в Германию на мероприятие на фоне наступления на американское побережье урагана «Милтон».

Зеленский заявлял, что этот «Рамштайн» должен был стать «особым», поскольку на нем якобы планировали определить шаги Запада по реализации так называемого плана победы.