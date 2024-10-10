Генсек НАТО объявил о начале ежегодных ядерных учений

Манёвры под названием Steadfast noon стартуют 14 октября.

Как рассказал Марк Рютте, они пройдут в основном в Великобритании, в Северном море, в Бельгии и Нидерландах. Отмечается, что учения проводятся с участием десятков самолётов как ядерных, так и неядерных государств альянса, и имитируют действия по нанесению ударов тактическим ядерным оружием.

Кроме этого, генсек НАТО заявил, что разрешение на использование дальнобойных ракет западного производства для ударов вглубь России не изменит ситуацию в конфликте на Украине.