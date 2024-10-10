Избирателей в США пытались завлечь на митинг Харрис видеоигрой

Губернатор штата Миннесота, кандидат в вице-президенты США от Демократической партии Тим Уолц пытался привлечь молодых избирателей с помощью популярной ММОРПГ World of Warcraft (WOW). Об этом сообщает Ruptly в Telegram-канале.

На митинге в Аризоне Уолц подключил трансляцию с Twitch, на которой известный игрок под ником Preheat играл в WOW. Попутно с игрой он давал различные комментарии касательно проходящего митинга, а также говорил на различные политические темы.

В штабе кандидата в президенты от демократов Камалы Харрис рассказали, что применили данный прием для привлечения на свою сторону молодое поколение избирателей. Они ожидают, что связь Демократической партии с Preheat побудит зрителей отдать свой голос за действующего вице-президента. Политтехнологи также хотят в последние недели перед митингами разместить свою рекламу на крупных спортивных мероприятиях и на игровых сайтах.

Выборы главы Соединенных Штатов пройдут 5 ноября. Президент США Джо Байден решил выйти из президентской гонки 21 июля, поддержав выдвижение вице-президента Камалы Харрис на высший государственный пост от Демократической партии. Ее основным конкурентом является экс-президент, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп.