Глава МИД Польши предложил спецслужбам проверять прибывающих в страну россиян

Спецслужбы Польши должны проверять граждан РФ, оформляющих польские визы и посещающих республику.

С таким предложением выступил глава МИД республики Радослав Сикорский.

"Граждане России должны подпадать под специальную процедуру [проверки со стороны спецслужб]", - сказал дипломат на брифинге, трансляцию которого вел телеканал TVP Info.

Он объяснил необходимость таких мер тем, что россияне якобы "совершают диверсии" на территории государств ЕС. Сикорский также выразил сожаление из-за того, что с начала конфликта на Украине при предыдущих польских властях контроль спецслужб не осуществлялся при выдаче виз россиянам.