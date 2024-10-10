Глава МИД Польши предложил спецслужбам проверять прибывающих в страну россиян
Спецслужбы Польши должны проверять граждан РФ, оформляющих польские визы и посещающих республику.
С таким предложением выступил глава МИД республики Радослав Сикорский.
"Граждане России должны подпадать под специальную процедуру [проверки со стороны спецслужб]", - сказал дипломат на брифинге, трансляцию которого вел телеканал TVP Info.
Он объяснил необходимость таких мер тем, что россияне якобы "совершают диверсии" на территории государств ЕС. Сикорский также выразил сожаление из-за того, что с начала конфликта на Украине при предыдущих польских властях контроль спецслужб не осуществлялся при выдаче виз россиянам.