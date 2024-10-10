Власти Украины должны смириться с территориальными потерями в целях урегулирования украинского конфликта. Об этом в эфире Radio Zet заявил кандидат в президенты Польши от правого политического объединения «Конфедерация» Славомир Ментцен. Газета.Ru

«В интересах Польши существование суверенной Украины. Приостановление этого конфликта увеличивает вероятность сохранения суверенной Украины. В настоящее время украинцы уступают - чем дольше эта война будет идти, тем в худшей ситуации будет Украина», - сказал политик. Так он ответил на вопрос, была ли бы в интересах Польши заморозка конфликта между РФ и Украиной на текущей линии соприкосновения. ТАСС

Ранее газета Corriere della Sera писала, что украинский лидер Владимир Зеленский готов к прекращению огня по сложившейся линии фронта без признания потери Украиной территорий, в обмен Киев хочет гарантии безопасности Запада. Lenta.ru