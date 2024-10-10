Политолог заявил о способности ураганов в США «снести администрацию Белого дома»

Политолог Александр Каргин в разговоре с Рамблером высказался о влиянии обрушившихся на США ураганов «Милтон» и «Хелен» на выборы американского президента. По словам специалиста, стихия может внести существенные изменения в расклад сил перед голосованием.

Ураганы «Хелен» и «Милтон», которые снесли часть жилого фонда США, могут снести и нынешнюю администрацию Белого дома. Судя по имеющимся данным, подготовка к противодействию этим ураганам в Америке была выполнена крайне некачественно – было допущено множество нарушений, что привело к разрушительным результатам. Они продемонстрировали абсолютно наплевательское отношение властей к происходящему. Александр Каргин Востоковед, политолог, эксперт по США, Израилю и Ближнему Востоку

Основной ущерб ураганы нанесли тем штатам, где традиционно поддерживают представителей Республиканской партии, таким как Флорида, отметил специалист.

«В глобальном плане демократам на эти штаты плевать, и данный момент сейчас активно обсуждают в американском обществе и в американских СМИ. Отмечается, что во время подобных потрясений американское правительство зачастую тратит средства, непонятно на что. В связи с этим в американском сегменте интернета даже появились шутки о том, что штат Флорида необходимо переименовать в «Украину», чтобы на устранение последствий ураганов наконец-то начали выделять деньги. Пока же все, что выделяется, туда не доходит», - отметил эксперт.

Разрушительные последствия ураганов стали «предвыборным ударом» по кандидату в президенты США от Демократической партии Камале Харрис, добавил политолог.

«А для [республиканца] Дональда Трампа они, наоборот, стали определенным бонусом, усиливающим его предвыборную кампанию. Природные катаклизмы всегда бьют по действующим властям, а не по претендентам на власть, ведь именно действующие власти отвечают за нейтрализацию их последствий. Полагаю, Белый дом провалит работу по устранению последствий урагана «Милтон» так же, как провалил работу по устранению последствий урагана «Хелен». И Трамп постоянно говорит об этом. Он в регулярно в жесткой форме акцентирует внимание аудитории на слабых сторонах нынешней администрации. А этих слабых сторон так много, что делать это не составляет для Трампа особого труда», - подчеркнул Каргин.

Эксперт назвал сложившуюся во внутренней политике США ситуацию «слабо управляемым хаосом».

«В настоящее время каждый штат все в большей степени предоставляется самому себе. И в отдельных штатах это усиливает тенденции к сепаратизму. А в целом происходящее ослабляет всю политическую систему США», - сказал он.

Ранее ураган «Милтон» обрушился на Флориду. Об этом сообщил Национальный центр США по наблюдению за ураганами. Вопреки прогнозам, сила бури оказалась не пятой, самой опасной категории, а третьей — скорость ветра достигала 208 километров в час. К утру 10 октября мощность «Милтона» снизилась до первой категории, ветер утих до 153 километров в час. Как минимум два человека погибли. Они, как сообщает Fox News, жили в доме для пожилых людей в округе Сент-Люси. 125 домов во Флориде разрушены, передает NBC. По данным сервиса Power Outage, без света остались почти три млн потребителей.