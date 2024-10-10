В Киеве опровергли сообщения о готовности к прекращению огня

Советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин опроверг информацию о готовности Украины к перемирию в обмен на определенные гарантии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир украинского ТВ.

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Итальянская газета Corriere della Sera ранее сообщила, что Зеленский согласен на прекращение огня по нынешней линии соприкосновения, но без официального признания новой границы. По данным издания, в обмен Украина хочет получить гарантии безопасности со стороны США, а также гарантии быстрого вступления в Евросоюз.

По данным газеты, именно эту позицию Зеленский представит на встречах с лидерами Франции, Италии и Германии во время своего визита в ЕС 10-11 октября. Литвин заявил, что это не соответствует действительности.

«У нас есть «формула мира», там совершенно четко сказано, как Украина видит справедливый мир. И именно на этой основе идут переговоры с партнерами об усилении позиции Украины», - заявил советник Зеленского.

Он добавил, что Зеленский представит Британии и странам ЕС план, который является инструментом реализации «формулы мира». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия не получала сигналов о готовности Украины к прекращению огня.