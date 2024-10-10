В Киеве опровергли сообщения о готовности к прекращению огня

В Офисе Зеленского опровергли готовность Киева к прекращению огня
Советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин опроверг информацию о готовности Украины к перемирию в обмен на определенные гарантии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир украинского ТВ.
Итальянская газета Corriere della Sera ранее сообщила, что Зеленский согласен на прекращение огня по нынешней линии соприкосновения, но без официального признания новой границы. По данным издания, в обмен Украина хочет получить гарантии безопасности со стороны США, а также гарантии быстрого вступления в Евросоюз.
По данным газеты, именно эту позицию Зеленский представит на встречах с лидерами Франции, Италии и Германии во время своего визита в ЕС 10-11 октября. Литвин заявил, что это не соответствует действительности.
«У нас есть «формула мира», там совершенно четко сказано, как Украина видит справедливый мир. И именно на этой основе идут переговоры с партнерами об усилении позиции Украины», - заявил советник Зеленского.
Он добавил, что Зеленский представит Британии и странам ЕС план, который является инструментом реализации «формулы мира». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия не получала сигналов о готовности Украины к прекращению огня.