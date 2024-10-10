Кот Ларри при виде Зеленского сбежал из резиденции на Даунинг-стрит

Знаменитый кот Ларри сбежал из резиденции британского премьер-министра на Даунинг-стрит в Лондоне, как только увидел Владимира Зеленского. Кадры опубликовало агентство Ruptly в Telegram-канале.

Напомним, что украинский политик прибыл в Лондон сегодня, 10 октября. Зеленский проведет переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Повестка встречи официально сторонами не раскрывалась.

На опубликованных в соцсетях кадрах Стармер встретил Зеленского у двери здания правительства. Они поздоровались для фотографии на красной дорожке, после чего начали заходить внутрь. Как только дверь открылась, из нее вышел кот Ларри. Он обошел политиков и встал на ковровой дорожке.

Кот Ларри — главный мышелов в резиденции на Даунинг-стрит. Он занимает свою «должность» с 15 февраля 2011 года, попав на нее из лондонского приюта для животных «Баттерси». За время работы Ларри в Великобритании сменились уже шесть премьер-министров.