Если Украина будет принято в НАТО в текущих условиях, это будет грозить началом третьей мировой войны. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает агентство Reuters. Lenta.ru

«Украина находится в состоянии войны с Россией. И из-за традиционной линии НАТО, если Украина будет принята в альянс в текущих обстоятельствах, это будет означать начало третьей мировой войны», — отметил он. RT на русском

Сийярто подчеркнул, что Венгрия всегда выступала против прямой конфронтации между Россией и НАТО. Российская газета