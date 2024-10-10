Обзор иноСМИ: непредсказуемый Нетаньяху и условия Киева по перемирию

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

СМИ сообщили о согласии Украины на прекращение огня

Владимир Зеленский готов к прекращению огня по нынешней линии соприкосновения - без официального признания новой границы - в обмен на гарантии безопасности со стороны США по примеру тех, которые американцы предоставили Японии, Южной Корее и Филиппинам. Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera.

Кроме того, Зеленский хочет получить от Рима, Парижа и Берлина гарантии быстрого вступления Украины в Европейский Союз. По данным газеты, с этой целью Зеленский посетит европейские столицы 10-11 октября. По версии издания, активность Зеленского во многом отражает его веру в то, что настало время искать выход, который «не оставил бы Украину на коленях».

Иран заподозрили в испытании ядерного оружия

В прошлую субботу появились сообщения о землетрясении магнитудой 4,6, произошедшем в районе пустыни Деште-Кевир на севере Ирана. Некоторые источники указали, что это было «неясное сейсмическое событие», не совсем соответствующее закономерностям, которые наблюдаются при естественных землетрясениях. Как отмечает портал infoBRICS, землетрясения - довольно редкое явление для этой пустыни.

В тот же день, по сообщениям иранских источников, Иран выпустил предупреждение об отмене полетов в этом районе из-за проведения «военных операций». При этом власти опровергали выпуск такого предупреждения. Сообщалось, что армянская станция уловила землетрясение и установила, что «в нем отсутствует сейсмическая компрессионная волна, что делает событие более соответствующим взрыву». В СМИ появилась версия, что Иран провел подземное ядерное испытание. Позже группа иранских депутатов обратилась в Совет безопасности страны с призывом разрешить создание ядерного оружия в ответ на угрозы со стороны Израиля.

На месте подрыва «Северных потоков» находились корабли США

Всего за несколько дней до атаки на «Северные потоки» в сентябре 2022 года на месте будущего происшествия побывали военные корабли ВМС США, пишет The European Conservative. Ранее датская газета сообщила со ссылкой на начальника порта Кристиансё, что корабли США находились там с выключенными радиомаяками. Когда команда порта прибыла в этот район, им якобы приказали немедленно повернуть назад.

Это вселило в начальника порта «некоторую веру в теорию, которую без каких-либо документов выдвинул известный американский журналист Сеймур Херш, - что за саботажем стояли США». Как отмечает The European Conservative, статья датской газеты привлекла большое внимание в соцсетях, но практически не освещалась международной прессой. Швейцарский еженедельник Die Weltwoche заявил, что новая информация «ставит под сомнение ранее распространенную гипотезу, что ответственность за диверсию несет украинская группа».

«Нетаньяху плевать на советы США»

Экс-глава Шин-Бет (служба внутренней разведки Израиля) Ами Аялон заявил, что израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху «плевать» на советы по конфликтам на Ближнем Востоке, поступающие из США. Об этом Аялон рассказал в интервью французской газете L’Express.

По словам экс-главы разведки, поведение Нетаньяху непредсказуемо, как и будущее конфликта Ирана и Израиля. Некоторые в Израиле считают, что Тегеран может спровоцировать эскалацию и нацелиться на Саудовскую Аравию, ОАЭ или Египет. Аялон подчеркнул, что сейчас Израиль способен поразить любую цель в Иране, Ливане, Сирии и Ираке, включая самых важных руководителей Ирана. При этом Аялон подчеркнул, что Израиль не обеспечил себе большую степень безопасности, чем была у него год или два назад. Бывший глава разведки заявил, что разрешение кризиса на Ближнем Востоке невозможно без создания и взаимного признания двух государств - Палестины и Израиля.

«Германия нарушила контракт, но не смогла помешать РФ и Турции»

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что оборудование, которое немецкая компания Siemens не поставила в Турцию в нарушение контракта, было закуплено у дружественных стран и доставлено на строительную площадку АЭС «Аккую». Об этом сообщает Haber7.

Как отмечает издание, оборудование было закуплено в Китае. Новак назвал этот инцидент хорошим примером того, что можно преодолеть любые препятствия. Турция и Россия сейчас оценивают, как эта ситуация может повлиять на график реализации проекта. Специалисты приводят все системы и элементы энергоблока №1 АЭС в эксплуатационную готовность и проверяют их соответствие критериям и параметрам.