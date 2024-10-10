В России назвали «трепом» условия Киева для прекращения конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский не предпринимает никаких действий для прекращения огня, заявил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что только явные дела могут говорить о проявленной политической воле украинского лидера для достижения мира. По его словам, все остальное — это «натуральный треп».

"Мы хотим видеть явные дела. Только полное прекращение огня и вывод украинских войск из наших регионов, тогда можно говорить о проявленной политической воле Зеленского, чтобы двигаться к миру. Но он ничего этого не делает, а просто идет натуральный треп", — пояснил политолог.

Эксперт уточнил, что не стоит принимать опубликованную в итальянской газете статью о конфликте на Украине за чистую монету. По мнению Перенджиева, Запад оказывает на украинского лидера косвенное давление. Теперь, уточнил политолог, Зеленскому надо либо опровергнуть статью, либо промолчать.

"Я не исключаю, что это сделано не столько в сторону Зеленского, сколько в сторону России, чтобы манипулировать нашим общественным мнением. Выдают желаемое за действительное, но исходит это не из самого достоверного источника. Надо подождать официального заявления Зеленского. Все равно надо полностью освобождать Донбасс", — добавил эксперт.

В газете Corriere della Sera ранее появилась статья о готовности Киева к прекращению огня по текущей линии соприкосновения без признания потерь территорий. Взамен украинское руководство требует гарантии безопасности от США и вхождение в Евросоюз.