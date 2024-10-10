Премьер Грузии исключил «революционные процессы» в стране

У грузинской оппозиции нет сил на создание «революционных процессов» в стране. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает «Sputnik.Грузия». Газета.Ru

«В этом году все хорошо увидели, что государство и правоохранительные структуры стоят на своем месте и сколько бы оппозиция ни старалась инициировать революционные процессы, штурм здания парламента и так далее, она ничего не добьется», — отметил Кобахидзе. По его словам, соответствующий расчет грузинской оппозиции и ее партнеров обречен на провал. Представитель Тбилиси добавил, что государство готово до конца защищать национальные интересы. Lenta.ru

Ранее основатель и почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили заявил, что враждебные внешние силы и оппозиция стремятся «стереть Грузию с карты». ТАСС