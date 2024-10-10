Названа причина, почему Трамп не хочет проводить еще одни дебаты с Харрис

Новый тур публичных дебатов невыгоден кандидату в президенты США Дональду Трампу на фоне его растущей популярности в колеблющихся штатах, так как может стать непредсказуемым фактором. Об этом заявил «Абзацу» американист Владимир Можегов.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Претендентом на высший государственный пост от демократов является нынешний вице-президент Камала Харрис. Соперником Харрис стал бывший глава государства Дональд Трамп.

В США уже прошли предвыборные дебаты, завершившиеся неудачей для Трампа. Экспресс-опрос зрителей CNN показал, что 63 процентов американцев сочли выступление Харрис лучше. После чего Трамп заявил, что Харрис открыто поддержала политику действующего президента Джо Байдена, что сделало дальнейшие дискуссии бессмысленными.

По мнению американиста Владимира Можегова, дебаты кандидатов в президенты и их партнеров по предвыборной гонке «уже дали какие-то результаты».

«Трамп может считать, что второй тур дебатов не принесет ему новых очков. Он сосредоточился на колеблющихся штатах, где решается судьба выборов. Трамп предполагает, что он сейчас на восходящей волне и незачем ее ломать дебатами, которые неизвестно, какие дадут результаты», - заметил он.

При этом эксперт обратил внимание на то, что мнение Трампа и его команды может измениться, если республиканцам «удастся заманить Харрис на свою территорию» и провести новый тур дебатов на дружественном канале, например, Fox News.

Ранее теледебаты между Харрис и Трампом были организованы телеканалом ABC на площадке Национального конституционного центра в Филадельфии. После их проведения сторонники Трампа обвинили ABC в предвзятом отношении. По мнению республиканцев, модераторы мероприятия отказывались задавать неудобные вопросы Харрис, а сама телесеть не проверяла ее утверждения на соответствие фактам.