Европарламент одобрил петицию русскоязычных жителей Финляндии из-за закрытия КПП

Европарламент одобрил и опубликовал петицию русскоязычных жителей Финляндии, в которой идет речь о закрытии властями КПП на границе с Россией. RT на русском

Представители общества протестуют против закрытых по решению Хельсинки КПП на границе с Россией. По их словам, это решение оказало негативное влияние на финские семьи, имеющие родственные связи с гражданами РФ, поскольку им стало трудно ездить в Россию. Российская газета

Правительство Финляндии с ноября 2023 года закрыло автотранспортные пропускные пункты на границе с РФ, мотивировав это неконтролируемым потоком беженцев из третьих стран. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение Финляндии о закрытии погранпереходов создает новые разделительные линии в Европе, ответ Москвы на эти действия будет прорабатываться в межведомственном формате. ТАСС