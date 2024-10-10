Журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опроверг информацию, что из-за подготовки резонансной статьи о конфликте на Ближнем Востоке к нему приходили сотрудники ФБР. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

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Ранее появилась информация, что Херш готовит материал о планах Израиля расширить свою территорию и о намерении США это поддержать. Утверждалось, что из-за этой статьи у журналиста провели обыски сотрудники ФБР.

«Слухи», - так Херш прокомментировал эту информацию в письме российским журналистам.

Херш получил широкую известность в России после выхода его расследования о «Северных потоках». Два года назад на газопроводах системы «Северный поток» возле датского острова Борнхольм произошло несколько взрывов, которые привели к масштабным разрушениям. В Дании, Германии и Швеции назвали взрывы диверсией и начали отдельные расследования. Дания и Швеция уже прекратили свои разбирательства.

NBC News: ФБР проводит обыск у экс-разведчика и колумниста RT Скотта Риттера

СМИ писали, что немецкие следователи считают причастной к взрывам некую «проукраинскую группу», подготовленную офицерами ВСУ. Утверждалось, что взрывные устройства были перевезены на арендованной яхте.

В феврале 2023-го Херш рассказал о собственном расследовании взрывов на «Северных потоках», основанном на анонимных источниках. Он утверждал, что операция по подрыву готовилась еще с конца 2021 года с разрешения президента США Джо Байдена, а провести ее помогли норвежцы. В США и Норвегии обвинения Херша отвергли, в Еврокомиссии его расследование назвали «спекуляциями».