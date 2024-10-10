Трамп объяснил, почему он нравится женщинам

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что американки не против, когда он называет свою соперницу Камалу Харрис «тупицей». Как сообщает Independent, Трамп выразил уверенность, что он будет «нравиться женщинам» в любом случае.

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Ранее Трамп назвал ведущих шоу The View, взявших интервью у Харрис, «тупыми женщинами» и «дегенератками». Саму Харрис Трамп назвал «лживой» и заявил, что она всегда выглядит «дурочкой».

Позже Трамп повторил свои оскорбления в адрес женщин из Демократической партии на митинге в Пенсильвании, снова назвав Харрис «тупицей». Он выразил уверенность, что женщин-республиканок это не смущает.

«Кто-то сказал мне - один из моих людей, хороший парень: «Сэр, пожалуйста, не называйте ее тупицей, женщинам это не понравится». Да женщины хотят, чтобы наша страна вернулась. Им плевать. Женщины сильнее мужчин, правда? Я ему сказал, не переживай. Не переживай из-за женщин», - рассказал Трамп.

По мнению Трампа, его избирательниц волнуют не оскорбления, а миллионы людей, незаконно пересекающих границу США. Он заявил, что женщины не хотят преступности на улицах страны.

«Они не хотят сотен тысяч мигрантов-преступников. <…> Не хотят, чтобы те разгуливали по Мэдисон-авеню в Нью-Йорке и Пятой авеню, чтобы опустошались магазины. Они хотят видеть страну, которая работает. И эта страна будет у нас очень-очень скоро. И женщинам понравится Трамп. Я думаю, что я им понравлюсь в любом случае», - заключил кандидат в президенты.

В конце митинга Трамп заявил собравшимся сторонникам, что он может остановить конфликты между Россией и Украиной, а также Израилем и ХАМАС, потому что мировые лидеры «боятся» его.