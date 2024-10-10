Польша отказалась помогать России в поиске знатока «Что? Где? Когда?»

Польша отказала правоохранительным органам РФ в проведении проверки по национальным учетам в отношении бывшего адвоката Ильи Новикова (внесен в перечень террористов, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в рамках расследования уголовного дела о фейках об армии России, указано в судебных документах. В бумагах говорится, что мужчина в феврале 2022 года улетел из Москвы в Польшу, передает РИА Новости.

Оставлен без рассмотрения запрос о проведении проверки по национальным учетам Польши в отношении Новикова И. С., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ, — сказано в документах.

Новиков почти 15 лет был знатоком программы «Что? Где? Когда?» Согласно материалам дела, после начала СВО он добровольно покинул Россию и вступил в ряды теробороны Украины, где до настоящего момента он принимает участие в деятельности противника. По данным правоохранителей, Новиков прошел военную подготовку, задействован в боевых действиях и ведет пропагандистскую работу.

Экс-адвокат Илья Новиков* заочно осуждён на 8,5 лет

Летом стало известно, что бывшего адвоката Новикова включили в список террористов и экстремистов, который ведет Росфинмониторинг. Уехавший из России юрист осужден заочно: в феврале Гагаринский суд Москвы арестовал Новикова по статье о фейках о российской армии. Решение подразумевает арест на два месяца с момента экстрадиции или депортации на территорию РФ.