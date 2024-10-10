Кедми раскрыл замысел Путина в отношении Запада

С самого начала полномасштабной санкционной кампании коллективного Запада против России многие обыватели начали задаваться вопросом, почему высшее политическое руководство нашей страны не форсирует победу над США, Европой и множеством их вассалов и сателлитов.

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Данная тема приобрела ещё большую актуальность после того, как уже примерно через полгода после запуска огромной массы своих секторальных ограничений, западная бюрократия столкнулась с тем, что никакого особого толка от этих рестрикций она не получила. Наоборот, всем стало понятно, что дальнейшее расширение и углубление списка санкций уже начнёт приносить несравнимо больше вреда самим американцам и европейцам, чем России.

Именно в этот момент, как полагает часть граждан, наша страна должна была увеличить всестороннее давление на наших геополитических соперников и зависимые от них территории с тем, чтобы одержать убедительную победу в кротчайшие сроки. Своим видением того, почему этого не произошло, в недавнем эфире YouTube-канала «Линия Вальдмана» поделился известный политолог Яков Кедми, сообщает ИА DEITA.RU.

Кедми рассказал о целях России в случае начала войны с НАТО

Эксперт объяснил, что быстрая победа России над коллективным Западом никогда не была частью стратегии высшего политического руководства нашей страны. Кедми объяснил, что в том случае, если бы президент России Владимир Путин действительно бы бросил все силы и ресурсы на то, чтобы достичь очень быстрого результата, но нашего государство, добившись оперативного успеха, могло бы проиграть вдолгую.

В этой связи, российским лидером была принята совершенно иная концепция противодействия коллективному Западу. Как пояснил эксперт, Путин решил ждать катастрофы, которая уже в скором времени начнётся в США и очень быстро перенесётся сначала на их ближайшего союзника в лице Европы, а затем уже и на всех остальных вассалов Америки.

Речь идёт о небывалом экономическом кризисе, который уже зреет в американской экономике. График роста государственного долга США начинает рисовать экспоненту. Это значит, что уже в самое ближайшее время тамошнее федеральное правительство будет тратить большую часть своего бюджета только на выплату процентов.

Так что, как полагает Кедми, Путин принял абсолютно верное решение, когда он не стал торопить события и добиваться быстрой победы России над Западом после резкого ухудшения наших двухсторонних отношений в марте 2022 года. Российский президент решил поберечь наши ресурсы и не тратить их в очень сжатый период времени.

Вместо этого, он втянул США и Европу в затяжное и изматывающее противостояние, которое крайне невыгодно ни американцам, ни европейцам как раз-таки в силу образования у них серьёзнейших проблем в экономике.

Как недавно заметил сам Путин, российская экономика не просто выдержала шквал западных санкций, она ещё также успешно адаптировалась к новой обстановке и, самое главное, начала бурно расти, вопреки всем апокаптическим прогнозам и ожиданиям представителей западного истеблишмента. Это означает, что на долгой дистанции мы обязательно одержим верх над Западом, который уже очень скоро столкнётся с небывалой катастрофой.