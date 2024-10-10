Пока вы спали: ненависть Байдена к Харрис и «неамериканский» поступок Трампа

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Ураган "Милтон" обрушился на побережье Флориды

Ураган "Милтон" обрушился на побережье Флориды, пишет ТАСС со ссылкой на Национальный центр США по наблюдению за ураганами.

Сообщается, что ураган обрушился на западное побережье американского штата Флорида в районе Сиеста-Ки. Максимальная скорость ветра достигает 57 м/с.

Трамп рассказал о ненависти Байдена к Харрис

Нынешний американский лидер Джо Байден ненавидит вице-президента США Камалу Харрис, которая заняла его место в президентской гонке, сообщает ТАСС со ссылкой на претендента на высший государственный пост от Республиканской партии Дональда Трампа.

"Он зол на нее, он ненавидит ее. Вопрос в том, ненавидит ли он ее так же сильно, как меня, - сказал Трамп, выступая перед сторонниками в Скрэнтоне (штат Пенсильвания). - Это (выход Байдена из президентской гонки) был переворот. Ему приходится непросто, когда он заявляет, что сделал это добровольно. Это не так. Они отстранили его", - приводит агентство слова Дональда Трампа.

Кроме этого республиканец признался, что раньше он постоянно критиковал Байдена, однако на фоне Харрис Байден выглядит "вполне неплохо".

Китай занял первое место в мире по действующим патентам на изобретения

Китай занимает первое место в мире по числу научных технологических публикаций и вышел в лидеры по действующим внутренним патентам. Это вместе с инвестициями и развитием кадров закладывает основы для его превращения в ведущую научно‑техническую сверхдержаву, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование Росконгресса.

"Китай превращается в научно-техническую сверхдержаву. За период 1996-2020 годов страна увеличила инвестиции в исследования и разработки на 3299%. Государство стало мировым лидером по количеству высокоцитируемых научных публикаций во многих технологических областях. Кроме того, Китай занял первое место в мире по количеству действующих внутренних патентов на изобретения и по числу международных заявок по Договору о патентной кооперации", - говорится в докладе.

Байден раскритиковал Трампа за «неамериканском» поступок

Бывший лидер страны Дональд Трамп поступил иначе, нежели следует американцу. Все из-за того, что во время пандемии он передал российской стороне аппараты для тестирования на новый коронавирус, сообщает ТАСС со ссылкой на комментарий президента США Джо Байдена, который он дал после выступления в Белом доме 9 октября.

Так, один из журналистов попросил лидера страны прокомментировать утверждения, которые приводятся в новой книге ветерана американской журналистики, члена редколлегии газеты The Washington Post Боба Вудворда. По его версии, во время пандемии Трамп тайно отправил упомянутые аппараты лидеру России Владимиру Путину.

"Кстати, это не по-американски", - сказал президент США.

Посольство России в США предупредило о планах Киева по применению химоружия

Посольство России в Вашингтоне заявило, что Украина при содействии западных стран планирует осуществить ряд провокаций в зоне боевых действий. В том числе речь идет об использовании химического оружия, пишет РИА Новости со ссылкой на Newsweek.