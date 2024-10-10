Запад стал серьезнее рассматривать вариант переговоров по Украине

Тяжелое положение ВСУ на поле боя, приближение президентских выборов в США и «напряженные» бюджеты западных союзников Киева побудили Запад серьезнее рассматривать вариант урегулирования конфликта путем переговоров. Об этом сообщает Bloomberg.

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«Противостояние на поле боя, напряженные бюджеты на Западе и, прежде всего, результаты президентских выборов в США в ноябре побудили союзников более внимательно рассмотреть возможность урегулирования конфликта путем переговоров», - говорится в сообщении издания.

Bloomberg: Запад давит на Зеленского, требуя конкретного плана действий

До этого сообщалось, что давление со стороны союзников на украинского лидера Владимира Зеленского усилилось, Запад требует «конкретного плана» от Киева.

В свою очередь посол Украины в Турции Василий Боднар заявлял, что Украина планирует провести второй так называемый саммит мира к концу этого года и хочет, чтобы в мероприятии приняла участие Россия.

Ранее в США объяснили, почему Зеленский перенес второй «саммит мира».