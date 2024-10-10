СМИ: Ураганы стали фактором, влияющим на президентскую гонку в США

Сезон ураганов стал одним из факторов, оказывающих сейчас значительное влияние на предвыборную борьбу в США. Такая оценка приводится в статье, опубликованной в среду в газете The Washington Post.

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Как отмечает издание, ураганы "Хелен" и "Милтон" пришлись в США на "последний этап предвыборной кампании, усилив в стране острые политические разногласия в то время, когда миллионы людей готовятся пойти на избирательные участки".

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"В ходе бурной президентской гонки, в которой уже были такие потрясения, как осуждение по обвинениям в уголовных преступлениях, покушения на убийство и смена кандидата на позднем этапе, появление с небольшим промежутком чудовищных ураганов стало испытанием для политического устройства, а также вызовом для правительства с точки зрения его способности принять комплексные меры", - подчеркивается в статье.

В материале констатируется, что кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп критикует вашингтонскую администрацию за неэффективные действия по устранению последствий урагана "Хелен". Американский лидер Джо Байден и вице-президент, кандидат на высший государственный пост от демократов Камала Харрис обвиняют Трампа в распространении заведомо ложных сведений относительно этого. По оценке газеты, стихийные бедствия "стали особенно важными для Харрис, чья президентская кампания направлена на то, чтобы представить ее стабильным лидером в противовес беспорядочному стилю управления Трампа".

"Еще слишком рано, чтобы пытаться понять, окажут ли ураганы значимое влияние на выборы, но оба избирательных штаба стали пытаться вычислить, как они могут изменить исход голосования в ключевых штатах, которым был нанесен ущерб <...>", - подчеркивает издание.

Байден 7 октября подписал распоряжение об объявлении чрезвычайной ситуации во Флориде из-за приближения урагана "Милтон" и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь. Между тем лишь в конце сентября на южные американские штаты обрушился ураган "Хелен", унесший жизни более чем 200 человек и причинивший урон, оценивающийся примерно в $35 млрд.

Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с начала июня до конца ноября. Президентские выборы состоятся в США 5 ноября.