Запад требует от Зеленского «конкретного плана» действий

Bloomberg: Запад давит на Зеленского, требуя конкретного плана действий
Давление со стороны союзников на украинского лидера Владимира Зеленского усилилось, Запад требует «конкретного плана» от Киева. Об этом пишет Bloomberg.
«Хотя Зеленский неоднократно призывал своих западных партнеров предоставить больше оружия и средств ПВО, давление со стороны союзников начало усиливаться, они требуют более конкретного плана действий, учитывающего, как может закончиться война, длящаяся два с половиной года», — говорится в сообщении издания.
Как отмечает агентство, Зеленский начал трехдневный тур по европейским странам, чтобы заручиться поддержкой своего плана по прекращению конфликта, в ходе которого подтвердил основные требования Киева.
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До этого в американском посольстве в Москве заявляли, что Вашингтон не будет вести двусторонние переговоры по Украине с Москвой, если в них не будет участвовать Киев.
Тем не менее в посольстве выразили уверенность в необходимости сохранения дипломатического взаимодействия между Россией и Соединенными Штатами.
Ранее в Госдуме оценили планы ЕС подготовить выгодные переговорные позиции для Украины.