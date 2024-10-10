Энергетик высказался о готовности Украины к отопительному сезону

Украина более-менее нормально пройдет отопительный сезон за счет падения потребления, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и эксперт Финансового университета Игорь Юшков. Об этом специалист рассказал в беседе с «Лентой.ру».

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«У Украины сейчас, по-моему, чуть больше десяти миллиардов кубов газа в ПХГ. С одной стороны, это мало. Раньше они входили в отопительный сезон где-то с 17-18 миллиардами кубов. Но сейчас сложно сказать, насколько это мало для них, насколько это проблема в рамках прохождения отопительного сезона, потому что мы не знаем точных объемов потребления газа на Украине», — высказался Юшков.

По словам аналитика, часть промышленности Украины остановилась еще в 2022 году, а многие компании ушли. Также он отметил, что часть территорий перешла под контроль России, а некоторые украинцы уехали из страны.

«Много тепловых электростанций было уничтожено или повреждено с 2022 года. Поэтому у них упал объем потребления, но упали и запасы газа в ПХГ. И то, и то снизилось, наверное, где-то около баланса они и находятся», — добавил он.

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Самое страшное для них было бы, если бы настала морозная зима, потому что электричества бы не хватало, так еще и газ они потребляли бы ускоренно. Но за счет падения потребления они отопительный сезон более-менее нормально пройдут Игорь Юшков ведущий аналитик ФНЭБ

При этом Юшков сообщил, что угроза для украинского отопительного сезона все же присутствует.

«Если они реально перекроют транзит российского газа, то получается, что им нужно будет в разгар зимы перенастроить работу всей своей газотранспортной системы. Если транзита не будет, то им нужно будет физически с запада Украины качать по газопроводам в реверсном режиме газ обратно на восток. Труба никогда в истории так не работала с запада на восток. Она и построена была, и всегда работала с востока на запад. Поэтому тут возникнут риски отопления и энергоснабжения», — заключил аналитик.

Ранее Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по объектам энергетики Украины. Об этом сообщили в Минобороны России. Там уточнили, что в результате удалось поразить те объекты, которые снабжают Вооруженные силы Украины (ВСУ) горюче-смазочными материалами. О том, где они находились, в оборонном ведомстве информации не привели.