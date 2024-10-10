Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, который находится под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене, в своем США Джо Байдена на встречу контактной группы в Германии связана с его нежеланием заниматься реализацией «плана победы» его украинского коллеги Владимира Зеленского и попыткой переложить ответственность за это на европейские страны.

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«Отсутствие Байдена на "встрече четырех" является лучшим доказательством тому, что "план победы" Зеленского воспринят с настолько всеобъемлющим восторгом, что отбирает у всех прочитавших "план" желание видеть Зеленского», — заявил политик, отметив, что это является «очень плохим знаком».

Зеленский рассказал, на что направлен его "план победы"

По его словам, таким образом Вашингтон демонстрирует свою позицию, согласно которой Киев должен решать свои проблемы не с США, а с Европой.

Ранее Зеленский назвал приглашение Украины в НАТО первым пунктом своего «плана победы». Он подчеркнул, что приглашение в альянс не является членством в организации.