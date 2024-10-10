Украина при поддержке Запада планирует «провести серию антироссийских провокаций с применением химического оружия» в зоне проведения специальной военной операции (СВО), говорится в заявлении посольства России в США, которое публикует Newsweek.

В дипмиссии уточнили, что Киев и западные партнеры готовятся сфабриковать доказательства, чтобы обвинить РФ в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия в ходе боевых действий.

Посольство РФ призвало США задуматься о рисках "химического терроризма" Киева

По данным посольства, страны НАТО поставили на Украину в период с июля по сентябрь 2024 года более 70 современных приборов для обнаружения и регистрации токсичных химических веществ, а украинские силы безопасности прошли обучение «в центрах НАТО по методам фальсификации доказательств».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ВСУ систематически применяют ядовитые химикаты против Вооруженных сил (ВС) России и мирных жителей.