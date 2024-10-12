Председатель комитета Бундестага по обороне Маркус Фабер (СвДП) полагает, что Бундесверу (ВС ФРГ) требуется дополнительно порядка 35 тыс. военных для удовлетворения новых требований НАТО. Он также выступил за увеличение ежегодных расходов Германии на оборону с 2% до 3% от ВВП.

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"Вполне вероятно, что требования НАТО ко всем 32 государствам-членам возрастут, а значит, и к Германии. Таким образом, уже будет недостаточно тратить 2% годового объема производства на оборону. Должно быть около 3%", - заявил Фабер редакционному объединению RND.

В то же время, по его словам, следует увеличить кадровый состав.

"Если предположить, что количество боевых бригад в альянсе должно увеличиться с 82 до 131 и Германия будет пропорционально вовлечена в это, то вместо трех дивизий с 65 тыс. военных, как это было раньше, армии потребуется пять дивизий", - сказал глава комитета Бундестага.

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"Это будет эквивалентно примерно 100 тыс. военнослужащих", - пояснил он, уточнив, что планирование еще не завершено. Время для реализации, по мнению Фабера, еще есть. "Это будет более долгий путь, около 10 лет", - резюмировал он.

В настоящее время в Бундесвере насчитывается около 180 тыс. военных. Согласно планам немецких властей, личный состав ВС ФРГ должен увеличиться до 203 тыс. к 2031 году. Однако, как считает Фабер, этого в любом случае будет недостаточно для планов НАТО. Тогда Бундесверу понадобится около 15 тыс. дополнительных военных, что станет увеличением почти на 20% по сравнению с нынешней ситуацией, заключает RND.

5 октября газета Welt am Sonntag сообщила, что Североатлантический альянс планирует создать дополнительно 49 боеспособных бригад, каждая из которых будет состоять примерно из 5 тыс. военных. Таким образом, планируется довести их общую численность до 131 бригады. Для руководства и поддержки этих войск количество "боевых корпусов" должно увеличиться с 6 до 15, а штабов дивизий - с 24 до 38. Кроме того, ожидается, что количество средств ПВО увеличится с 293 до 1 467 - почти в пять раз. Сюда входят такие системы вооружения, как Patriot, IRIS T-SLM, Skyranger, а также средства защиты ближнего и дальнего боя. Предполагается также увеличение количества вертолетов - с 90 до 104.

Газета отмечала, что с 2022 года НАТО оценивает Россию как наиболее значительную и непосредственную угрозу безопасности государств-членов. Для противодействия угрозе, якобы исходящей от РФ, альянсу необходимо наращивание военной мощи, утверждало издание. Президент России Владимир Путин на организованной ТАСС встрече с руководством мировых информационных агентств на полях Петербургского международного экономического форума заявил, что утверждения коллективного Запада о готовности РФ напасть на страны НАТО - чушь, "бред собачий".