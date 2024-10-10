Россия призвала США задуматься о рисках украинского химического терроризма

Посольство России в Вашингтоне считает, что американским властям следует прекратить потакать провокациям Киева и осмыслить возможные риски, исходящие от украинского "химического терроризма".

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"Призываем Вашингтон прекратить циничное потакание провокациям Киева ради иллюзорного стремления нанести России стратегическое поражение. Вместо покровительства бьющимся в агонии украинским марионеткам американской администрации следует критически осмыслить происходящее и возможные риски, исходящие от украинского "химического терроризма", - заявило посольство в среду журналу Newsweek.

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Оно отметило, что "украинская сторона при активном содействии западных стран планирует совершить серию провокаций в зоне СВО, направленных против России, в том числе с применением химического оружия".

"В настоящее время киевским режимом и его кураторами осуществляется подготовка и проводится комплекс мероприятий, направленных на фальсификацию доказательной базы с целью дальнейшего обвинения Российской Федерации в нарушении положений КЗХО (Конвенции о запрещении химического оружия - прим. ТАСС) при ведении боевых действий", - указали в дипмиссии.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинские вооруженные формирования продолжают систематически применять токсичные химикаты против подразделений ВС РФ и мирного населения. Она обратила внимание, что, по сведениям российских компетентных органов, в период с июля по сентябрь этого года страны НАТО поставили на Украину более 70 единиц современных технических устройств выявления и фиксации токсичных веществ.