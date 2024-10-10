В Финляндии назвали НАТО самой большой угрозой для Европы

Профессор Хельсинкского университета и аналитик в области геополитики Туомас Малинен на своей странице в соцсети Североатлантический альянс самой большой угрозой для европейских стран.

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«НАТО и НАФО — самые большие гибридные угрозы в Европе. Собираетесь ли вы их устранить?» — поинтересовался он.

Во Франции спрогнозировали распад НАТО и освобождение Европы

Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил союзников сделать первый шаг и хотя бы пригласить страну в НАТО. По его мнению, Киеву необходимо усилить позиции уже сейчас, «не после конфликта, не через десять лет, не через тридцать». При этом некоторые страны все еще настроены скептически в вопросе членства Украины в альянсе.