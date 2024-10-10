Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сорвавший договорённости России и Украины в 2022 году, заявил в интервью Times Radio, что экс-президент США Дональд Трамп мог бы предотвратить украинский конфликт в 2022 году.

При этом он подчеркнул, что доверяет словам Трампа о том, что тот не допустил бы начала проведения спецоперации Россией на Украине.

Джонсон раскрыл, что могло предотвратить начало спецоперации РФ на Украине

«Я считаю, что это достоверное утверждение», — цитирует Джонсона РИА Новости.

Ранее Джонсон призвал Запад разрешить Киеву «снести» Крымский мост ракетами ATACMS.

Также первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал Лондон главным противником мира по украинскому кризису.